شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأركان" تُسدد كامل قيمة الصكوك الإسلامية بمبلغ 1.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن سداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية (2019 SERIES 3 MTN) بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) والمستحقة السداد في 28 مايو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأنه قد تم تحويل كامل المبلغ المتبقي من الصكوك والعوائد للحساب المخصص وسيتم الإيداع في حسابات حاملي الصكوك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بشراء جزء من الصكوك الإسلامية خلال عام 2019، بقيمة 264.3 مليون ريال (70.48مليون دولار أمريكي) ليتبقى 1.235 مليار ريال سعودي (329.52 مليون دولار أمريكي).

Advertisements

وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 331.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وانخفاض أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة، الذي تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 823.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 2.79 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.