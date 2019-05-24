شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سابك" توصي بتوزيع 2.2 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 6.6 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم، وبما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019.

Advertisements

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018 بقيمة إجمالية مقدارها 13.2 مليارات ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 38% بالغة 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وجاءت الأرباح دون أغلب التوقعات والتي كان يشير متوسطها إلى تراجعها بما نسبته 23% فقط وعلى أساس سنوي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.