شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" توقف محادثات بخصوص مشروع الغاز الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عن إيقاف شركة أرامكو السعودية المحادثات التي كانت جارية مع شركة توفاتك للانضمام إلى مشروعها للغاز الطبيعي المسال Arctic LNG-2 .

وذكرت المصادر أن "أرامكو" لم تكن راضية بشروط الاتفاق، مشيرة إلى أن الحصة المزمعة تحولت إلى الصين، بحسب العربية نت.

وعلى الصعيد الدولي، قالت شركة النفط السعودية "أرامكو" وسيمبرا إنرجي الأمريكية، أمس الأربعاء، إن "أرامكو"أبرمت اتفاقاً مدته 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.