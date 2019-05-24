شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تحصل على موافقةرسمية لشراء 10% من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصلت شركة دانة غاز موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لشراء ما يزيد على 10% من أسهمها والبالغ عددها 698 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالي إن ذلك أتى بعد استيفائها لجميع الشروط المعمول بها لدى الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن مهلة شراء الشركة لأسهمها تنتهي في 20 مايو 2020. كما أن مدة بيع الأسهم المشتراة يجب الا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.