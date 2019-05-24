شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على إدراج أدوات دين من فئة سبق إدارجها بقيمة 9.48 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 9.482 مليار ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، سيكون هناك زيادة في هذا الإصدار بقيمة 2.84 مليون ريال.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 10 -1 -2019 بقيمة 655 مليون ريال ليصل إلى 2.70 مليار ريال.

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وسيزيد رقم 12 -2 -2019 بقيمة 2.185 مليار ريال ليصل إلى 9.482 مليار ريال.

هذا ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري.

ووافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" في نهاية الشهر الماضي على الطلب المقدم لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 9.247 مليار ريال.