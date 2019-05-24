شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق يوقع اتفاقية قرض مع شركة عقارية بقيمة مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة التطوير العقاري "أراد" اتفاقية مع بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي للحصول على قروض مجمعة بقيمة مليار درهم إماراتي للمساهمة في استئناف الأعمال الإنشائية بمشروعي الشركة في الشارقة " الجادة " و"مساكن نسمة".

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الإعلان عن هذا التمويل جاء عقب حصول أرادَ على تمويل مماثل سابقاً وبقيمة مليار درهم، وذلك في ديسمبر 2017.

ويعدّ الجادة أكبر المشاريع على الإطلاق في تاريخ الشارقة، وبقيمة 24 مليار درهم.

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وفي مارس 2017، أطلقت أرادَ مشروعها مساكن نَسمَة، على مساحة 5 ملايين قدم مربعة في قلب الشارقة الجديدة، ويضم 900 منزل مدعومة بالعديد من المرافق الخدميّة.

ومؤخرا، كشفت النتائج المالية غير المُدققة لبنك المشرق، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغا 628 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 598.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

كما أظهرت البيانات المالية للبنك عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.