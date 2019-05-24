شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بالسعودية تقبل طلب مجموعة "القصيبي" بإعادة التنظيم المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة إن محكمة تجارية سعودية قبلت طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ 10 سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها.

وأفادت المصادر أنه بعد تقديم طلب استئناف، أعادت محكمة الدمام التجارية في وقت سابق هذا الأسبوع النظر في رفضها السابق لطلب القصيبي إجراء إعادة تنظيم مالي ووافقت عليه هذه المرة.

وإعادة التنظيم المالي من الإجراءات التي ينص عليها قانون الإفلاس.

وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت أيضا طلبا موازيا بتصفية القصيبي قدمه اثنان من دائنيها، وهما إتش.إس.بي.سي وبنك رايفايزن، بحسب وكالة رويترز.

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وأكد إياد رضا، الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، الشهر الماضي أن المحكمة قد رفضت طلبهم لحل النزاع مع الدائنين، مشيرا إلى أن لدى المجموعة 130 دائنا ولا تميز بين بنك محلي أو أجنبي.

يشار إلى أن طلب إشهار الإفلاس من "القصيبي" اختبارا مهما للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات الإفلاس بعد أن دخل حيز التطبيق العام الماضي في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير من العام الماضي على قانون للإفلاس والذي ينظم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.