شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق يجمع 175 مليون دولار من إعادة فتح إصدار سندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جمع بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي يوم الأربعاء نحو 175 مليون دولار عبر إعادة فتح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار طرحها في فبراير وتستحق في 2024.

وفوض "المشرق" كلاً من سيتي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش كمديرين مشتركين للدفاتر في العملية البالغ حجمها 175 مليون دولار عائدها 3.95%، حسبما أفادت وثيقة لأحد البنوك المرتبة للعملية.

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وفي إعادة فتح الإصدار، يعاد فتح صفقة قائمة للاكتتاب باستخدام نفس الشروط السابقة، بحسب وكالة رويترز.

ومؤخرا، كشفت النتائج المالية غير المُدققة لبنك المشرق، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغا 628 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 598.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

كما أظهرت البيانات المالية للبنك تحقيقه صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.