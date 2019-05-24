شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية تبحث أطر الاستثمارات في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم التقى سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي، وإرنستو هنريكي فراغا أراوجو، وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، خلال لقاء جمعهما مؤخراً بالعاصمة برازيليا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ناقش الطرفان إطاراً تنظيمياً ثابتاً وفعالاً لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسبق الاجتماع مباحثات يجريها بن سليم مع الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو خلال الزيارة.

ويشكل ميناء سانتوس البرازيلي التابع لموانئ دبي العالمية جزءاً رئيسياً من شبكة الموانئ التي يديرها المحفز الرائد للتجارة العالمية في المنطقة، حيث تملك المجموعة مصالح أساسية في أنحاء أمريكا اللاتينية.

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وتقدم خدمات المجموعة لمالكي البضائع وشركات الشحن، انطلاقاً من خمس بوابات رئيسة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية في كلّ من بوسورجا بالإكوادور، وكالاو وبايتا في بيرو وسان أنطونيو وليركين في تشيلي؛ ولها أيضاً عمليات في الأرجنتين وجمهورية الدومينيكان.

وعلى ذات الصعيد، كشفت موانئ دبي العالمية أوائل الشهر الجاري عن اتفاقها على شراء مرفأ فريزر ساري دوكس الكندي من صندوق تابع لمجموعة ماكواري.

وكانت موانئ دبي العالمية قد قالت الشهر الماضي إن أحجام مناولة الحاويات لديها انخفضت 0.6 % في محفظتها العالمية في 2018 مقارنة مع العام السابق.

وقالت المؤسسة في وقت سابق إنها قامت باستثمار نحو 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.