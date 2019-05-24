شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مليار ريال حجم أصول فروع البنوك الأجنبية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ حجم أصول فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق السعودي نحو 87 مليار ريال وذلك مع نهاية العام المالي 2018.

وبلغت محفظة إقراض تلك البنوك نحو 39.2 مليار ريال وحجم ودائع 44.2 مليار ريال، ووصفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مستويات السيولة التي تضخها هذه الفروع بـ"المقبولة".

وقالت "ساما"، إن مستويات مؤشرات السلامة البنكية للمصارف السعودية جيدة، مقارنة بالدول الأخرى حتى نهاية العام الماضي، متجاوزة معدل كفاية رأس المال 20% وفقا لمتطلبات بازل3، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وأكدت أن الربحية سجلت معدلات جيدة، حيث سجل العائد على الأصول ما نسبته 2.1%، وسجل العائد على حقوق الملكية ما نسبته 13.9%.

وكشف الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال تصريحات صحفية في أبريل الماضي عن تلقي المؤسسة طلبين من شركتين أجنبية وإقليمية في قطاع التأمين للدخول في السوق السعودية، فضلا عن ثلاثة طلبات للترخيص لمصارف بعد الإعلان عن مصرف كريدي سويس السويسري.

وقرر مجلس الوزراء بالسعودية منذ أشهر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة.

وسعت مؤسسات مالية عالمية في الفترة الأخيرة لتوسيع استثماراتها بالسوق السعودية وكان من أبرزها سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول.