شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «المراكز العربية» يهبط 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت البورصة السعودية هبوطاً حاداً أمس مع تراجع أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات، وسط انخفاض أسعار النفط، وتراجع المؤشر الرئيسي 1.4%، مع هبوط أسهم عشرة من أحد عشر بنكاً مدرجاً. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.7% فيما هوى سابك 2.5%.

وشهد سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق المزيد من الهبوط في اليوم الثاني لتداوله، حيث تراجع 2% إلى 24.5 ريال من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 26 ريالاً. (رويترز)

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