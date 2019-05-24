البنوك تعزز التمويل الحكومي في إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة خلال إبريل/ نيسان 1.1%، في حين زادت هذه الأصول 2% خلال الثلث الأول من العام الحالي (نحو 56.9 مليار درهم) الى 2925.9 مليار درهم، منها 296.0 مليار درهم احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت بنسبة 4.3% خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع مارس/ آذار الماضي. ووفقاً لآخر البينات المصرفية التي اصدرها المصرف المركزي، يوم امس، فقد ارتفع حجم التمويل للبنوك خلال إبريل الماضي 0.1%، في حين ارتفع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 1.2% (بزيادة نحو 20.7 مليار درهم) ليصل إجمالي التمويل إلى 1676.9 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي، منها 1533.5 مليار درهم ائتمان للمقيمين زاد بنسبة0.3% خلال إبريل، إضافة إلى ذلك هناك ائتمان لغير المقيمين الأجانب تراجع بنسبة 1.6% خلال إبريل الماضي ليصل إلى 143.4 مليار درهم.

استقر حجم تمويل البنوك للقطاع الخاص خلال إبريل الماضي عند مستواه نفسه في شهر مارس/ آذار الماضي، وهو1140.7 مليار درهم، في حين ارتفع التمويل للقطاع الخاص التجاري والصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% الى808.1 مليار درهم. وتراجع حجم التمويل لقطاع الأفراد خلال إبريل الماضي 0.3% الى332.6 مليار درهم. ورفعت البنوك من حجم التمويل للقطاع الحكومي خلال إبريل الماضي بنسبة2.2% إلى 201.5 مليار درهم، في سياق اهتمام البنوك في تمويل مشاريع البنى التحتية الحكومية، حيث ارتفع هذا التمويل للقطاع الحكومي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 5.2%، وبذلك تكون البنوك قد قدمت تمويلات جديدة للجهات الحكومية بمقدار 10 مليارات درهم خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وعززت البنوك من حجم محفظتها الاستثمارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وارتفع إجمالي هذه المحفظة 11.7%(بمقدار زيادة 39 مليار درهم) إلى 373.8 مليار درهم. وتركزت هذه الاستثمارات في قطاع سندات الدين التي ارتفع حجمها في المحفظة 13.4% إلى 239.6 مليار درهم، إضافة إلى السندات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق التي ارتفع حجمها في المحفظة11.7% إلى 90.7 مليار درهم. ويلاحظ أن البنوك ضخت سيولة جدية في الأسهم خلال شهر إبريل بمقدار 400 مليون درهم، وبذلك ارتفع حجم السيولة التي ضختها البنوك خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 500 مليون درهم ليصل إجمالي محفظتها في الأسهم إلى 10.5 مليار درهم.

واستقطبت البنوك مزيداً من الودائع، وارتفعت هذه الودائع 1.4% خلال شهر إبريل الماضي لكنها نمت بنسبة 1% خلال الثلث الأول من العام الحالي (بزيادة مقدارها 17.6 مليار درهم) ليصل إجمالي هذه الودائع إلى 1773.2 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي، منها 1567.5 مليار درهم ودائع للمقيمين زادت بنسبة 1.8% خلال شهر إبريل، لكن ودائع غير المقيمين تراجعت بنسبة 1.2% إلى 205.7 مليار درهم. وشهدت الودائع الحكومية نمواً بنسبة 7.5% (بزيادة مقدارها 20.6 مليار درهم) خلال إبريل الماضي، فيما بلغ نموها خلال الثلث الأول من العام الحالي 1.1% ليصل إجمالي الودائع الحكومية لدى النبوك إلى 293.6 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي. وشهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 0.8% خلال إبريل الماضي، ونمواً بنسبة 3% (بمقدار زيادة نحو 29.8 مليار درهم) خلال الثلث الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي ودائع هذا القطاع لدى البنوك إلى 1039.1 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي.

وخصصت البنوك مزيداً من المخصصات لمواجهة الديون غير المنتظمة، والفوائد المعلقة، حيث تمت زيادة هذه المخصصات 2.5% خلال شهر إبريل الماضي، وزيادتها بنسبة 4.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى 94.5 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي، وبذلك تكون البنوك خصصت 4.5 مليار درهم جديدة لمواجهة الديون غير المنتظمة والفوائد المعلقة خلال الثلث الأول من العام الحالي. كما زادت البنوك من حجم المخصص العام إبريل 4.1%، و5.8% خلال الثلث الأول من العام الحالي ليرتفع إجمالي حجم هذا المخصص العام إلى 33 مليار درهم نهاية إبريل الماضي.

وشهدت قاعدة رأس مال البنوك «راس المال والاحتياطيات» نمواً نسبة 1.7% خلال إبريل الماضي، و0.3% نمواً خلال الثلث الأول من العام الحالي ليصل إجمالي قاعدة رأس المال للبنوك إلى 356.1 مليار درهم، مع نهاية إبريل الماضي. وتحسنت مؤشرات السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، فقد انخفض مؤشر نسبة القروض إلى الأموال المستقرة من 82.3% نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018 إلى 81.2% نهاية إبريل الماضي، وهذا هو احد المؤشرات لتحسن السيولة. وفي الوقت نسه، فقد ارتفع مؤشر نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك من 16.5% نهاية ديسمبر 2018 إلى 17.4% مع نهاية إبريل الماضي.