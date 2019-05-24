شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة تغلق مدرج مطار دبي الشمالي لساعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ذكرت مطارات دبي في بيان أمس أنه سيتم إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي من الخامسة إلى السابعة من مساء اليوم الجمعة ، ومن الرابعة إلى السابعة من مساء يوم الأحد 26 الجاري، ومن الخامسة إلى السابعة من مساء يوم الاثنين 27 الجاري، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة والترقيات ضمن برنامج إعادة تأهيل المدرج.
وقالت المؤسسة إنه تم التخطيط لعمليات الإغلاق بعناية فائقة خلال أقل فترة مزدحمة من اليوم وبالتنسيق الوثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين المشتركين في عمليات المطار، بهدف تقليل التأخير الذي قد يطرأ على بعض الرحلات.
ويخضع المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لأعمال تأهيل رئيسية، وهو الآخر مغلق حتى 30 مايوالجاري، الأمر الذي أدى إلى نقل العديد من الرحلات إلى مطار آل مكتوم من 16 إبريل، وبذلك فإن أعمال الصيانة الإضافية ستكون ذات تأثير محدود في الرحلات ، وفق متحدثين باسم الناقلات تواصلت معهم ”الخليج 365”.
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