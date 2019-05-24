«بلومبيرج»: تجاهل «المركزي التركي» تفسير تراجع الاحتياطي الأجنبي مثير للقلق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى أقل مستوى له منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في ظل تزايد المخاوف من استمرار قيام البنك بضخ العملات الأجنبية في السوق بهدف تعزيز وضع الليرة التركية قبل انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول الشهر المقبل.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 1.8 مليار دولار إلى 24.9 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تقرير ل «بلومبيرج» قال إن البنك المركزي التركي أثار قلق المستثمرين بتجاهله تقديم تفسير لهذا التراجع في احتياطي النقد الأجنبي مؤخراً، مضيفة أن الضغوط تتزايد على الليرة التركية، في ظل تكهنات باستخدام البنك المركزي الأموال الأجنبية التي اقترضها من البنوك التجارية من خلال عقود مبادلة قصيرة الأجل لتضخيم احتياطي النقد الأجنبي.

وفقدت الليرة التركية 13.2% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، لتكون أسوأ عملات الاقتصادات الصاعدة أداء في أسواق الصرف بعد البيزو الأرجنتيني.

وبلغ إجمالي مبادلات النقد الأجنبي قصيرة الأجل بين البنك المركزي والبنوك التجارية في تركيا حتى 17 أيار/ مايو الحالي 13.2 مليار دولار.