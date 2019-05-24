الأسهم الهندية تحتفي بالتجديد لمودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسواق الأسهم الهندية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات أمس، في ظل المؤشرات على احتفاظ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بالسلطة، وفوز حزبه بأغلبية في البرلمان. وتجاوز مؤشر «سينسكس30» الرئيسي لبورصة بومباي للأوراق المالية مستوى 40 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ بعد ارتفاعه بنسبة 2.38% متجاوزاً 40042 نقطة.

وارتفع مؤشر «إس أند بي سي.إن.إكس نيفتي» الأوسع نطاقاً للبورصة الوطنية الهندية بمقدار 294.05 نقطة، أي بنسبة 2.51% ليغلق تعاملات اليوم عند 12031.95 نقطة.

يأتي ذلك فيما تشير البيانات المنشورة على موقع المفوضية الوطنية للانتخابات في الهند إلى حصول حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة «مودي» على 294 مقعداً في مجلس النواب الهندي، ما يزيد بشدة على الحد الأدنى للأغلبية وهو 271 مقعداً.

وبحسب المحللين في أسواق المال الهندية، فإن المستثمرين يفضلون استقرار الحكومة الحالية مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن أسعار السهم ستواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة.

(د ب أ)