مؤشرات الأسهم خضراء في أسبوع شحيح السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



عوضت الأسهم المحلية جزءاً من خسائرها الأسبوعية، على وقع اقتناص الفرص من قبل الأجانب والمحافظ، وفي ظل النظرة التفاؤلية للمستثمرين حيال قرار الإقامة الدائمة، مع ملاحظة الحذر في التداولات عموماً بالنظر إلى انخفاض مستويات السيولة إلى 1.6 مليار درهم.

سجل مؤشر سوق أبوظبي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.23% معززاً بارتفاعات «أبوظبي الأول» و«التجاري» و«اتصالات»، كما ارتفع مؤشر سوق دبي بدعم رئيسي من «إعمار العقارية».

و توزعت سيولة الأسهم الأسبوعية بواقع 789.95 مليون درهم في سوق دبي، و820.2 مليون درهم في سوق أبوظبي.وأظهرت بيانات سوق دبي توجهاً شرائياً للأجانب (غير العرب) بصافي استثمار بلغ 70.4 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي ب95 مليون درهم محصلة بيع، كما سيطر التباين على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي ب47 مليون درهم محصلة بيع، وإلى التسييل في أبوظبي ب32.4 مليون محصلة بيع.

ومن جملة الأسهم التي سجلت ارتفاعات أسبوعية في دبي «إعمار العقارية» 3.76%، و«إعمار للتطوير» 4.14%، و«إعمار مولز» 2.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.94%، و«دبي للاستثمار» 3.25%.

وفي أبوظبي ارتفع «أبوظبي الأول» 4.46%، و«أبوظبي التجاري» 0.57%، و«أبوظبي الإسلامي 1.57%، والدار 0.6%، ورأس الخيمة العقارية 0.24%.