«شراع» يعرف بدفعة جديدة من الشركات الناشئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، المنصة الرائدة لانطلاق رواد الأعمال الطموحين في دولة الإمارات، أمس تقرير نتائجه السنوي الأول الذي يرصد الدور الفاعل للمركز في تطوير منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة منذ إنشائه في عام 2016. كما اغتنم «شراع» الفرصة للتعريف بخريجي برنامج ريادة الأعمال من فئة «السيريز آى» والإعلان عن الفائز بمنحة البرنامج البالغة 50,000 دولار التي يقدمها البرنامج، وذلك خلال المجلس الرمضاني السنوي الثالث الذي انعقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

ويسلط التقرير الضوء على مساهمة «شراع» في نمو مجتمع رواد الأعمال خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تخرجت في برامجه حتى الآن 72 شركة ناشئة بلغ مجموع استثماراتها وإيراداتها معاً نحو 61,1 مليون دولار، في حين وصل عدد فرص العمل التي أوجدتها هذه الشركات 506 فرص. وأما قيمة المنح التي قدمها المركز لدعم المشاريع الناشئة على جميع المستويات فقد بلغت 533 ألف دولار.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «أشعر بفخر كبير لما حققه «شراع» منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات؛ حيث تخرّجت فيه 72 شركة ناشئة تجاوزت قيمة استثماراتها 37 مليون دولار، وحققت معاً إيرادات إجمالية تخطت 24 مليون دولار، فضلاً عن توفيرها أكثر من 500 فرصة عمل. ونفخر أيضاً باستضافة يوم العرض الخامس الذي يتعرف الضيوف الكرام من خلاله على ألمع نجوم ريادة الأعمال من فئة «السيريز آى». وقد قطعت الشركات المتخرجة أشواطاً مهمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكلنا ثقة بأنها ستلعب دوراً إيجابياً كبيراً في تطوير المجتمع والاقتصاد. وبدورنا، سنواصل في «شراع» تقدمنا ونمونا بفضل الدعم الراسخ لشركائنا ومجتمعنا عموماً».

وعقب إطلاق التقرير، استعرض «شراع» قائمة الشركات الناشئة المتخرجة في برنامج «السيريز آي» الذي ساعد رواد الأعمال على قطع أشواط مهمة في مسار نمو شركاتهم، حيث قام بإعدادهم على مدى 3 أشهر لتحسين الاستراتيجيات وتجارب العملاء تمهيداً لجولتهم القادمة من الاستثمارات.

وعرض رواد الأعمال، من فرق وأفراد، أفكارهم على نخبة من كبار المستثمرين وقادة الرأي ومديري المؤسسات الحكومية. وفازت بمنحة «السيريز آي» البالغة قيمتها 50 ألف دولار شركة «مستر دريبر»، بعد أن اجتازت بنجاح تقييمات اللجان الداخلية والخارجية. وتعد «مستر دريبر» أول منصة تسوق إلكترونية مخصصة للرجال في دولة الإمارات، حيث تقدم صناديق مخصصة من الملابس يتم توصيلها مباشرة إلى منازل العملاء.

وشهد المجلس الرمضاني تتويج التعاون بين «شراع» و«إكسبو لايف» بحفل تخرج للمشاركين، الذين تعرفوا خلال هذا البرنامج المفصل على مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة، مثل أبحاث السوق، والتدريب على عرض الأفكار، ووضع الخطط، وبناء الهوية، ورسم الرؤية والأهداف، وتحديد خصائص المنتج القابل للتطبيق بالحد الأدنى. وأتيحت لرواد الأعمال فرصة عرض أفكار مشاريعهم ومنتجاتهم القابلة للتطبيق بالحد الأدنى على كوكبة من خبراء «شراع»، وتلقوا في المقابل الآراء والملاحظات حول نماذجهم الأولية. وانتهى الحفل بتسليم شهادات التخرج لجميع المشاركين.