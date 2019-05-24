شركة كويتية توقع امتيازاً نفطياً في باكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) إن شركتها التابعة كيرثار باكستان وقعت اتفاق ترخيص استكشافي وامتيازاً بترولياً في القطاع ماخاد رقم 3371-19 في باكستان.

وقالت كوفبك في بيان إن القطاع يقع على مساحة تقرب من 1560 كيلومتراً مربعاً في مقاطعات آتوك وجاكوال وميانوالي بإقليم البنجاب وكذلك مقاطعة كوهات في إقليم خیبر بختونخوا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوفبك الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إن استثمارات كوفبك مع باكستان تجاوزت المليار دولار منذ 1987 مشيراً إلى أن القطاع ماخاد هو ثالث الأصول التي تتولى فيها كوفبك مسؤوليات المشغل وهو الأول لها في البنجاب.

كوفبك شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتعمل في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

(رويترز)