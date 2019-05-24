موانئ دبي العالمية تستحوذ على مشغل لوجستيات في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «هندوستان إنفرالوج الخاصة المحدودة» المشروع المشترك بين «موانئ دبي العالمية» و«الصندوق الوطني للاستثمار في البنية التحتية» في الهند الاستحواذ على 76 في المائة من أسهم شركة «كريبتشو إنفراستركشر» المحدودة (كي آر آي إل) وهي مشغل أنظمة اللوجستيك المتكامل متعدد الوسائط في الهند عبر شركتها «كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن» (نافا شيفا) المحدودة المملوكة لها بنسبة 90 في المائة. وستحتفظ «كريبتشو انفراستركشر» المحدودة بحصة 24 في المائة المتبقية من أسهمها. وتمثّل عملية الشراء هذه أقلّ من 1 في المائة من صافي قيمة أصول «موانئ دبي العالمية» اعتباراً من العام المالي 2018.

تأسست «كي آر آي إل» عام 2009 وتدير ثلاثة مستودعات حاويات برية داخلية ومحطات شحن خاصة في بالي بمقاطعة هاريانا، وموديناجار وأوتار براديش وهازيرا بمقاطعة غوجارات، وتشغل خطوط قطارات للحاويات على امتداد الهند. وتتمتع «كي آر آي إل» بحضور قوي في منطقة العاصمة الوطنية التي تعتبر أكبر سوق للاستيراد والتصدير في الهند بتعداد سكان يتجاوز 46 مليون نسمة، بما في ذلك محطتها الواقعة على خط السكة الحديدية للقطارات حاملة الحاويات ذات طبقتين.

ومن خلال الاستحواذ على «كي آر آي إل»، ستبرز «موانئ دبي العالمية» كأحد المشغلين الرائدين لمحطات القطار المتكاملة وقطارات شحن الحاويات في الهند، حيث تتمتع بشبكة محسنة لتوفير الترابط المتكامل لمالكي الحاويات. وسيسهم ذلك في تعزيز أعمال «موانئ دبي العالمية» القائمة من حيث نموذج الأعمال والحضور الجغرافي، حيث توفّر حافظة متكاملة لكامل سلسلة القيمة اللوجستية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسرنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة 76% من أسهم شركة كريبتشو إنفراستركشر المحدودة (كي آر آي إل)، أحد مزودي الحلول اللوجستية عبر السكك الحديدية، وعملية الاستحواذ هذه مكمّلة لاستحواذنا سابقا على كونتيننتال ويرهاوسينج كوربوريشن. وتتيح لمجموعة موانئ دبي العالمية أن تصبح مشغلا مرموقا في سوق العمليات اللوجستية البرية سريعة النمو». وأضاف قائلا: «أحرزنا تقدّماً ملحوظاً في الهند في ترسيخ منصة عمليات لوجستية متكاملة من شأنها تقديم حلول تنافسية لمالكي البضائع ونهدف إلى مواصلة توسيع عروضنا لتحقيق كفاءات وقيمة أكبر للتجارة، دعماً لجهودنا الهادفة إلى تقديم خدمات متكاملة لحركة التجارة في البحر والبر من خلال التوسع في الموانئ والمحطات البحرية والبرية لتعزيز الدور الحيوي لموانئ دبي العالمية في مشروع خط دبي للحرير الذي يتوج إنجازات دبي عاصمة للاقتصاد ومركزاً تجارياً إقليمياً ودولياً يمثل محوراً دولياً رئيسياً للربط بين الأسواق في مختلف القارات والدول، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتقدم إلى الريادة العالمية في قيادة صناعة الموانئ والخدمات اللوجستية بحرياً وبرياً بالشراكة مع الدول الصديقة».

وقال الدكتور تشاندرا بال سينج، رئيس مجلس إدارة «كريبتشو»: «نشعر بالحماس في كريبتشو حول إمكانات النمو الكبيرة في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في الهند».