تخبّط في «باناسونيك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعيش «باناسونيك» حالة من التخبط بين تأكيد ونفي وقف توريداتها ل«هواوي».

وفيما قالت الشركة اليابانية على موقعها الإلكتروني في الصين، أمس، إنها تواصل التوريد لهواوي تكنولوجيز على نحو طبيعي، أعلنت «باناسونيك» في طوكيو أنها علّقت كل تعاملاتها مع «هواوي» بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقّاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

وقال جو فلين المتحدث باسم «باناسونيك» لوكالة فرانس برس: «لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة، والمشمولة بالحظر الحكومي الأمريكي». وأضاف: «بالأمس، صدرت مذكرة داخلية للالتزام بهذه القاعدة التزاماً تاماً».وأوضح المتحدث أن تعاملات باناسونيك مع هواوي تشمل توفير «قطع إلكترونية».