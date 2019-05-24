شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء مالي يطلع على تجربة صندوق خليفة في ريادة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لتفعيل وتنفيذ اتفاقية تمويل المشاريع الموقعة بين الجانبين رئيس وزراء مالي يطلع على تجربة صندوق خليفة في ريادة الأعمال تاريخ النشر: 24/05/2019 استمع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء مالي يطلع على تجربة صندوق خليفة في ريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.