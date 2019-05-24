شكرا لقرائتكم خبر عن «جيه.بي مورجان» يبقي تقييمه الإيجابي لسهم «أبوظبي الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى بنك «جيه.بي مورجان» على تقييمه لسهم بنك أبوظبي الأول عند توصية «بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية»، رغم تقلبات السعر مؤخرا.

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