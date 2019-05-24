بيع 1200 منزل في «الزاهية»

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أعلنت الشارقة القابضة، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة «ماجد الفطيم العقارية»، والشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إطلاق عرض حصري في رمضان للاحتفاء بمرحلة الإنجاز الأخيرة التي نفذها المجمع؛ حيث تم حتى الآن بيع أكثر من 1200 منزل، ما يعكس ارتفاع الطلب على المنازل والمجمعات المستدامة والحصرية. وتتضمن حملة رمضان توفير يصل إلى 8% على المنازل. ويمكن للمشترين الانتقال الآن والاستفادة من خطة سداد بعد التسليم، إضافة إلى رسوم خدمة مجانية لمدة 4 سنوات. كما تقدم الزاهية أيضاً خدمات إعادة البيع والتأجير.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية: «يواصل مجمع الزاهية، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، نموه لمصلحة خدمة القاطنين، واقتصاد الشارقة، من خلال الاستمرار في رفع مستوى جودة المعيشة في الإمارة. وتماشياً مع التزامنا الراسخ تجاه مستثمرينا، أطلقنا هذه الحملة الرمضانية التي تتيح الاستفادة من خطط سداد متميّزة تنسجم مع معرفتنا المتعمقة بالسوق، واحتياجات المُلاك في المستقبل. كما نشهد طلباً قوياً من قبل المستثمرين قبل افتتاح سيتي سنتر الزاهية، الذي من المتوقع أن يزيد بشكل كبير من الطلب على المنازل المتاحة للاستئجار مع عائدات تقديرية تصل إلى 8%».

عند اكتمال المشروع في عام 2023، سيضم أكثر من 12000 شخص من القاطنين في الفلل، ومنازل التاون هاوس، والشقق، إضافة إلى المرافق الترفيهية، ومنافذ البيع بالتجزئة. ويتم إطلاق المنازل السكنية الحصرية البالغ عددها 2270 منزلًا، بشكل تدريجي لتلبية متطلبات السوق، وهناك حالياً 750 عائلة تسكن بالفعل في هذه الوجهة التي تقدم للقاطنين فيها أسواقاً مفتوحة، ودروساً في التأمل، واللياقة البدنية، ومشاهدة عروض الأفلام مساءً في المتنزه من خلال «فوكس سينما». وسيوفر جسر المشاة في الزاهية اتصالاً مباشراً بسيتي سنتر الزاهية الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار درهم - وهو مركز تسوق إقليمي يعد أكبر سيتي سنتر في الإمارات الشمالية - ومن المقرر افتتاحه عام 2020.