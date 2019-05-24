الرياض: إمدادات نفط بـ 3.2 مليار دولار لباكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، إن السعودية ستزود البلاد بكميات من المنتجات النفطية بقيمة 3.2 مليار دولار، بشروط ميسرة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتمثل هذه الخطوة دعماً حيوياً للاقتصاد الباكستاني المتعثر في ظل الاختلال الواضح في ميزان المدفوعات وارتفاع عجز الميزانية.

وقال حفيظ شيخ، كبير مستشاري الشؤون المالية لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن هذا الاتفاق سيساعد إسلام أباد في خفض العجز التجاري الذي يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنوياً، نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.

ومن المقرر بدء تدفق إمدادات النفط السعودي اعتباراً من يوليو/‏تموز المقبل.يأتي ذلك بعد أيام من توصل صندوق النقد الدولي وإسلام أباد إلى اتفاق لمنح باكستان قرضاً دولياً بقيمة 6 مليارات دولار، لمساعدة البلاد على مواجهة أزمتها المالية الحالية.

وقال حفيظ شيخ إن الصندوق سيصرف القرض لباكستان على دفعات على مدار 39 شهراً، مع مراجعات دورية للتأكد من التزام البلاد بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

يذكر أن باكستان تعاني فجوة تمويلية تصل إلى 12 مليار دولار، وهو ما يعني أن قروض صندوق النقد، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، ستغطي 9 مليارات دولار منها فقط. (دب أ)