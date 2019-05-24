«اقتصادية عجمان» تنظم جولة ميدانية لمراقبة الأسعار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

قام فريق مشترك من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووزارة الاقتصاد بجولة ميدانية في جمعية أسواق عجمان التعاونية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التفتيشية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة خلال شهر رمضان المبارك.

تمت الجولة بحضور عدد من مسؤولي الجهتين يتقدمهم الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، وماهر السويدي مدير قسم حماية المستهلك في الدائرة، حيث تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المتواصلة من الطرفين لضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين والأنظمة الاقتصادية، والتنسيق المستمر لضمان حقوق المستهلكين وتنظيم حملات مشتركة لتوعية ومراقبة المنشآت الاقتصادية.

وخلال الجولة الميدانية قام الفريق باستقصاء آراء المستهلكين حول أسعار السلع المعروضة في الجمعية، وفي الوقت ذاته متابعة التزام إدارة الجمعية بتوفير السلال الرمضانية بأسعار مناسبة، وقامت إدارة فرع الجمعية بتقديم قائمة بالعروض التي بادرت بتقديمها للمستهلكين بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي نالت استحسان المستهلكين وزادت إقبالهم على الشراء.

وأكد الفريق أن الجولة وإن كان هدفها الرئيس هو التأكد من التزام مراكز التسوق بالحدود السعرية المتفق عليها مع الدائرة والوزارة، إلا أن البعد الأكبر من الزيارة هو نشر الوعي لدى مراكز التسوق، من خلال التأكيد على أهمية المصداقية في التعامل مع المستهلكين، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وحثهم على الاستفادة من شهر رمضان في ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في شراء منتجات تزيد عن احتياجاتهم الفعلية.