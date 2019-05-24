صندوق النقد يحذّ ر من أثر الحرب التجارية على الاقتصاد والمستهلكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من أن الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع في النصف الثاني من عام 2019، تهدده عودة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وكتبت جيتا جوبيناث في مدونة مشتركة مع مساعدها أوجينيو سيروتي والاقتصادي عادل محمد، «رغم أن التأثير في النمو العالمي ضئيل نسبياً في الوقت الحالي، إلا أن التصعيد الجديد (في الحرب التجارية) يمكن أن يقوض بشكل خطير مناخ الأعمال وثقة الأسواق المالية، ويعطل سلاسل الإنتاج ويهدد الانتعاش المتوقع في الاقتصاد العالمي في 2019».

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة بدأ يؤثر سلباً في المستهلكين وكذلك العديد من المنتجين في كلا البلدين.

وخلصوا إلى أن «الرسوم الجمركية أدت إلى خفض المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن العجز التجاري بينهما لم يتغير بشكل عام».

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي كثف الصناعيون والمزارعون وتجار التجزئة الأمريكيون في الأيام الأخيرة المناشدات لإنهاء حرب الرسوم الجمركية.

(أ.ف.ب)