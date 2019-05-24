النفط يواصل التخلي عن المكاسب.. و«برنت» دون 68 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط هبوطها أمس مسجلة خسائر حادة اقتربت من 5% لخام مزيج «برنت» الذي تراجع أكثر من 3 دولارات (4.32 %) إلى 67.9 دولار للبرميل، فيما هوى خام تكساس الأمريكي بأكثر من 5.1% فاقداً 3.14 دولار متراجعاً إلى 58.2 دولار للبرميل.

أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو قال إن «المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على (النفط) جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي» تضغط أيضاً على أسعار النفط.

وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل 2% الأربعاء في نيويورك، بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية والذي زاد من حدة تأثير مخاوف المستثمرين من أن يؤدي النزاع التجاري بين واشنطن وبكين إلى تقويض الطلب على الخام في الأمد الطويل.

حرب الرسوم

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.19 دولار أو 1.7% لتبلغ عند التسوية 70.99 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.7% إلى 61.42 دولار للبرميل. وتعرضت الأسعار لضغوط أيضاً جراء احتمال استمرار حرب الرسوم بين الصين والولايات المتحدة لفترة طويلة. ولم يتقرر إجراء محادثات إضافية بين كبار المسؤولين منذ الجولة الأخيرة التي انتهت إلى طريق مسدود في العاشر من مايو/‏أيار، حين زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم المفروضة على سلع صينية.

ويؤثر النزاع التجاري سلباً في توقعات النمو الاقتصادي وتقديرات الطلب على النفط. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء توقعاتها للنمو العالمي في العام الحالي.

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وساهمت التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تؤدي إلى تعطل الإمدادات، في الحد من الخسائر. كما تلقى النفط دعماً من احتمال تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها اتفاق خفض الإنتاج في وقت لاحق هذا العام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/‏تموز 2017، بسبب ضعف إنتاج المصافي لاسيما في منطقة الغرب الأوسط.

توقعات المحللين

وارتفعت مخزونات الخام 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 مايو /‏أيار، مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاضها 599 ألف برميل. وساهم ذلك في زيادة إجمالي مخزونات الخام، التي لا تتضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للحكومة الأمريكية، إلى 476.8 مليون برميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو/‏تموز 2017.

وجاء بعض تلك الزيادة في المخزونات من مبيعات من الاحتياطي الاستراتيجي، الذي انخفض هذا الأسبوع 1.1 مليون برميل، في بيع للأسبوع الرابع على التوالي. وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات النفط بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/‏كانون الأول 2017 عند 49.1 مليون برميل.

مصافي التكرير

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 98 ألف برميل يومياً، مع انخفاض معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية إلى 89.9 في المئة من إجمالي طاقتها. وهبطت تلك المعدلات في الغرب الأوسط إلى 82.7 في المئة من الطاقة الإجمالية، مسجلة أدنى مستوياتها لشهر مايو/‏أيار منذ 2013. وزادت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز هبوطاً قدره 816 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 768 ألف برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 48 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 244 ألف برميل يومياً، بينما ارتفع الإنتاج 100 ألف برميل يومياً إلى 12.2 مليون برميل يومياً، وهو أقل قليلاً من مستواه القياسي المرتفع. (رويترز)