دبلوم متخصص لتأهيل الشباب على قيادة القطارات وصيانتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) برنامجا متخصصا لتأهيل الشباب السعودي لقيادة القطارات والتخصصات الفنية، معلنا فتح باب التسجيل للدراسة في برنامج الدبلوم المتخصص في أحد مجالات الخطوط الحديدية الأربعة، وهي قيادة القطارات، الإشارات والتحكم، صيانة القاطرات والعربات، بالإضافة إلى صيانة السكة الحديدية، حيث ينتهي البرنامج التدريبي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

وأفاد المعهد بأن التسجيل بدأ 22 مايو الحالي ويستمر حتى 27 يونيو المقبل.

وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة 8 سبتمبر 2019، مفيدا بأن البرنامج يطرح تخصصات حيوية تقوم عليها صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهي بتأهيل المتدرب السعودي ليكون قائدا للقطارات على اختلافها، أو فني إشارات واتصالات، أو فني صيانة العربات والقاطرات، أو فني صيانة السكة الحديدية، مبينا أن مدة البرنامج عامان ونصف العام، منها سنة تحضيرية يتلقى خلالها المتدرب تعليما مكثفا باللغة الإنجليزية، تليها سنة ونصف لدراسة التخصص والتدريب على رأس العمل.

وأشار الصقير إلى أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما تسهم في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

برنامج الدبلوم المتخصص

4 مجالات

قيادة القطارات

الإشارات والتحكم

صيانة القاطرات

صيانة السكة الحديدية

التسجيل مستمر حتى 27 يونيو 2019

بدء البرنامج 8 سبتمبر 2019

المكان: مقر المعهد بمدينة بريدة

مزايا المتدرب

• مكافأة شهرية 2000 ريال للسنة التحضيرية

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• مكافأة شهرية 3000 ريال للسنة ونصف السنة التخصصية

• التسجيل في التأمينات الاجتماعية

• تأمين طبي

• إجازة شهر مدفوعة الأجر سنويا

شروط القبول

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

• حاصلا على الثانوية العامة (علمي)

• معدل لا يقل عن 80%

• ألا تقل درجته في اختبار «قياس» عن 70%

• ألا يزيد عمره على 23 عاما

• أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية