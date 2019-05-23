5 خلايا في فاتورة الكهرباء الجديدة لتعزز الشفافية وموثوقية نظام الفوترة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الشركة السعودية للكهرباء فاتورة الخدمة الكهربائية بشكلها الجديد، بحيث تكون سهلة وواضحة وتمكن المشترك من التعرف على البيانات المتعلقة بالفاتورة الخاصة به بموثوقية عالية، وشفافية كبيرة توضح مختلف المتعلقات الفنية والمالية الخاصة به.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أنها وضعت أثناء تصميم الفاتورة الجديدة احتياجات المشتركين، والمعلومات التي يرغبون في الاطلاع عليها ومعرفتها، من خلال نموذج الفاتورة، حيث تم تقسيم الفاتورة إلى 5 خلايا تخصصية؛ لتتيح للمشتركين التركيز على المعلومات التي تلبي اهتماماتهم.

وتوضح الفاتورة الجديدة مبلغ الفاتورة الثابتة حتى لمن لم يسجل بها، أما إن كان مسجلا بها فترفق له صفحة إضافية توضح تاريخ تفاصيل الفاتورة الثابتة شهريا والمبلغ المدفوع والمبالغ المتراكمة أيضا، ليكون المشترك على بينة بكل التفاصيل المالية المتعلقة بفاتورته. وتعمل الشركة بشكل مستمر لتطوير خدماتها، وإضافة تفاصيل إضافية في الفاتورة لتلبي احتياجات كل المشتركين.

الخلية 1

المعلومات الأساسية للمشترك: الاسم، ورقم المشترك، والعنوان، ورقم الموقع، وبداية ونهاية الفترة، وعدد أيام القراءة، وإجمالي الاستهلاك

الخلية 2

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ملخص الفاتورة: رقم الحساب، وتاريخ الفاتورة، وآخر موعد للسداد، وتاريخ بداية الاستحقاق، والمبلغ المطلوب سداده بحجم واضح وكبير

الخلية 3

البيانات المالية للفاتورة: قيمة الاستهلاك، وخدمة العداد، والمبلغ الخاضع للضريبة، والضريبة، والمبلغ غير الخاضع للضريبة، والمبلغ الشامل مع الضريبة، والرصيد السابق، وإجمالي الفاتورة، وخانة خاصة بالأقساط ورسوم الخدمات والغرامات

الخلية 4

البيانات الفنية: رقم الاشتراك، ورقم العداد، وسعة القاطع، والقراءة السابقة، والقراءة الحالية، ومعامل الضرب، وكمية الاستهلاك

الخلية 5

رسمان بيانيان: الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم كمية الاستهلاك على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، والثاني يوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهرا، والشهر الحالي ومقابله في العام السابق، ورسالة توضح مبلغ الفاتورة الثابتة حتى لمن لم يسجل بها، أما إن كان مسجلا بها، فترفق له صفحة إضافية توضح تاريخ تفاصيل الفاتورة الثابتة شهريا والمبلغ المدفوع والمبالغ المتراكمة أيضا.