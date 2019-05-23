معادن تقدم لاسمنت المدينة حلولا مبتكرة لإعادة استخدام المواد الصناعية في إنتاج الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة معادن للألمنيوم التابعة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» مع شركة اسمنت المدينة اتفاقية تعاون لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، تهدف لإعادة استخدام المواد الصناعية المستهلكة ومعالجتها لاستخدامها في إنتاج الطاقة لتلبية احتياجات اسمنت المدينة.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في الصناعة السعودية، وتعكس اهتمام الشركتين بتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

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ووقع الاتفاقية رئيس شركة معادن الألمنيوم المهندس علي القحطاني والرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المدينة الأستاذ صالح الشبنان.

وتسعى معادن في أعمالها على التكامل بين مختلف خطوط الإنتاج من المعادن الخام إلى المنتج النهائي، ومع النجاحات التي حققتها في المحافظة على البيئة حرصت على مطابقة جميع الأنشطة وفقا للمعايير البيئية الدولية، وكذلك من خلال الاستمرار في تحسين الأداء بما يضمن تعزيز السلامة في كامل بيئة العمل.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه «معادن» نحو التوافق الكامل مع المنتجات صديقة البيئة وتعزيز هذا التوجه ضمن دورها كرائد لصناعة التعدين في المملكة وكشركة عالمية في صناعة التعدين، حيث نالت الشركة عددا من الجوائز العربية والعالمية لدورها في المحافظة على البيئة.

وتعمل الشركة على استثمار موارد المملكة من البوكسايت لإنتاج الألمنيوم، من خلال أول وأكبر مجمع تكاملي مترابط عالي الكفاءة لتصنيع الألمنيوم يشهده العالم، في مدينة رأس الخير الصناعية، باستثمار 41 مليار ريال، تمتلكه بالشراكة مع شركة الكوا العالمية التي تعمل في إنتاج الألمنيوم منذ أكثر من 120 عاما. ويعمل في المجمع لدى معادن أكثر من 3500 موظف.