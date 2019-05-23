الغذاء والدواء تنجز 14 مبادرة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتجهز 9 أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن لدى هيئة الغذاء والدواء أكثر من 23 مبادرة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، حيث أنجزت 14 منها، في حين تعمل على تجهيز 9 مبادرات أخرى.

وقال الجضعي خلال لقائه مسؤولي الشركات بالغرفة التجارية في جدة أمس «إن الهيئة أنجزت 14 مبادرة لدعم وتشجيع قطاع الأعمال، من بينها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والتجميل وتسجيل الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة، وتسريع إجراءات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية متوسطة وعالية الخطورة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية، والذي قلل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوما إلى يوم واحد وشهادة الإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية.

ولفت إلى أن المبادرات المنجزة شملت أيضا تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير، والتجديد والترخيص المباشر للمنشآت الجديدة منخفضة الخطورة، واختصار وقت تصنيف المنتجات، وتطوير وتسريع إجراءات الفسح، والتقييم الذاتي للمصانع الغذائية، وتطوير إجراءات خدمة العملاء من خلال تفعيل برنامج مديري العلاقات مع كبرى الشركات، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.

وكشف الجضعي عن وجود أكثر من 9 مبادرات مستقبلية للهيئة، منها إعادة هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة «تيسير»، وإعادة هندسة إجراءات أذونات الغذاء والمبيدات، والعمل على إنشاء مركز دعم الصناعات والاستثمارات التجارية، واستحداث وتطوير 20 دليلا إرشاديا، من بينها دليل مستثمر الغذاء ودليل تصنيف المنتجات، ودليل المصنعين والمستهلكين للدهون المتحولة، ودليل استيراد المواد الكيميائية والكواشف المخبرية غير الطبية، ودليل متطلبات منح الموافقة المباشرة للإعلانات التجارية والمنتجات الغذائية.

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وتحدث رئيس الهيئة عن نطاق عمل «الغذاء والدواء» ودورها الرقابي، وأهداف استراتيجيتها الثالثة، ومبادراتها لتعزيز دور القطاع الخاص.

واستعرض خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال. وأجاب خلال النقاش المفتوح عن استفسارات الحضور، وناقش مقترحاتهم.

23 مبادرة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

14 مبادرة منجزة من بينها:

تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والتجميل

تسهيل تسجيل الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة

تسريع إجراءات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة

تسريع تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية متوسطة وعالية الخطورة

إطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية

تسريع الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير

التجديد والترخيص المباشر للمنشآت الجديدة منخفضة الخطورة

اختصار وقت تصنيف المنتجات

تطوير وتسريع إجراءات الفسح

التقييم الذاتي للمصانع الغذائية

تفعيل برنامج مديري العلاقات مع كبرى الشركات

تفعيل الاتصال المرئي مع العميل

مبادرات مستقبلية من بينها: 9