الجنيه يحقق أكبر قفزة أمام الدولار خلال عامين ويسجل 16.87جنيها



ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين، الخميس، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.

وبحلول الساعة 12:30 ظهر الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار، بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيها للدولار الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه، وفقا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

ورغم أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو 5 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية...