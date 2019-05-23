خبراء: دخول "ارامكو" سوق الغاز المسال يجعلها قريبا من ضمن عمالقة تصديره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قيام شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي الأمريكية، بإبرام اتفاق مدته 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا، وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

ومن جانبه، قال خبراء ومتخصصون في أسواق النفط، أن برام اتفاق لشراء ارامكو الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا يدعم وجود استثمارات خارج المملكة العربية السعودية وهو ما يستهدف نقطة مواني استثمارات الغاز المسال وبالتالي سيجعل السوق الامريكي اكبر مصدر لغاز المنازل في السوق العالمي.

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وأضافت المصادر، أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير موضحا أن ذلك الاتفاق يعد أول عقد اتفاق خارج اراضي المملكة لشراء محطات من الغاز المسال مما يجعل "ارامكو" لها تأثير استراتيجي، حيث ستكون من ضمن الشركات التى لها القدرة علي تصدير الغاز المسال والذي يمثل العامل الأساسي لصناعة الكهرباء داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار المصدر، إلى أن مجموعات شركات " سميبرا" للطاقة استثمار تساهمي لكلا من فرنسا بحجم استثمار يبلغ 1.5 مليار دولار من خلال مجموعه شركاتها "توتال" لافتا أن ذلك الاتفاق سيكون له تأثير بشكل ايجابي علي الولايات المتحدة الأمريكية مما يجعل هناك طلب للغاز الامريكي داخل الشرق الاوسط والالتزام بشراء هذا الغاز طبقا لسوق العرض والطلب .

وتابع المصدر، أن دخول "ارامكو" سوق الغاز المسال عالميا يجعل التأثير الاستراتيجي لها طفرة جديدة قد تجعلها قريبا من ضمن الدول العملاقة في سوق الغاز المسال.