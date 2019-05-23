قفزة كبيرة للجنيه.. سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى الآن

شهد الجنيه قفزة كبيرة في تعاملات اليوم الخميس، وجاء سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى الآن وقد شهد سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وتنشر "فيتو" سعر الدولار الامريكى الآن مقابل الجنيه المصرى وفقا لأحدث التحديثات الواردة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

وشهد الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2019 تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وما زالت عملية تحسُّن العملية المحلية أمام العملة الخضراء مستمرا، ووفقا لـ أسعار الدولار اليوم بالبنوك، جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى

16.85 جنيه للشراء