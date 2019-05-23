شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "أكسون موبيل وشل" أسماء الشركات المتقدمة لمزايدة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت الخليج 365 ، أن 8 شركات تقدمت حتى الآن للمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر والتى طرحتها شركة جنوب الوادى للبترول في 10 قطاعات خلال شهر مارس الماضي .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن الشركات التى تقدمت هي " اكسون موبيل " الأمريكية و"شل" الهولاندية و"بي بي" البريطانية و"ايني "الإيطالية ، "ستات أويل" النرويجية ،"اديسون" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأمريكية .

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وقالت مصادر بعدد من شركات النفط العالمية التي تقدمت للمزايدة ، أن هناك رغبة شديدة من جانبهم لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول المصري بعد الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة للمستثمرين وللاستثمار في القطاع النفطى ، حيث إن هناك اهتمامًا قويًا للاستثمار فيها فى ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية.

وأضاف المصادر، أن عروض تلك الشركات سيتم تقييمها ودراستها بعد الانتهاء من موعد إغلاق تلك المزايدة من أجل إعلان الشركات الفائزة.

وكانت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول قد أعلنت أن آخر موعد لاستلام عروض الشركات في مزايدة البحر الأحمر هو أول أغسطس 2019.