شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تخطيط أرض 33 فدان لإقامة مجتمع عمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 23 بمساحة 33 فدانا، بمدينة حدائق أكتوبر، والمخصصة لإحدى الشركات العقارية، لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل.

ونصت المادة الثانية من القرار، على التزام الشركة بالتعهد المقدم منها أنه لم يتم البيع أو التصرف فى منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى.

وتلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى المشروع وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية.

ونصت المادة الخامسة من القرار على التزام الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها ، من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، طبقا للشروط المرفقة.