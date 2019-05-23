الاقتصاد

شركات من جيبوتي تزور مصر 26 مايو لبحث استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مكتب التمثيل التجاري في جيبوتي برئاسة  الوزير المفوض التجارى أيمن غنيمة سلسلة من الاجتماعات مع سكرتير عام وزارة التجارة الجيبوتية لبحث سبل دعم العلاقات التجارية بين الدولتين.

 

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وتم الاتفاق على إيفاد وفد مكون من بعض الشركات الجيبوتية وممثلين عن وزارة التجارة الجيبوتية لزيارة مصر لبحث إمكانية استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة من مصر ومناقشه التفاصيل الخاصة بالرقابة على الجودة.

 

وبحسب المكتب التجارى فى جيبوتي، أنه تم تحديد موعد زيارة الوفد الجيبوتي لمصر على أن تكون خلال الفترة 26 إلى 29 مايو الجاري، وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لإعداد برنامج يتضمن زيارة بعض مزارع ومحطات تعبئة العنب والبرتقال، والاجتماع مع بعض الشركات المصرية المصدرة للخضروات والفاكهة، بالإضافة لتنسيق إجتماعاً مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للوقوف على الاجراءات المتبعة في الفحص والتأكد من معايير الجودة لبحث البدء في عمليات تصدير الخضروات والفاكهة الطازجة من مصر.

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