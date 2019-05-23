شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.27 نقطة ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 35.42 ، طيلة ثبات المقاومة 37.60 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط