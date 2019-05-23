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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر كسر سهم آبل APPLE INC (AAPL) لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، جاء انخفاضه الأخيرة مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -2.05% بما يعادل -3.82 نقطة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره مستوى الدعم 180.70 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 170.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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