بنك أوف أمريكا يعاود الانخفاض – تحليل – 23-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -0.20 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 29.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 27.86 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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