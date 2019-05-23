شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.77 نقطة ، مدعوماً إيجابياً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 123.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد