شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 0.50 نقطة ، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 182.13 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 218.56 إلى 123.04) .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 182.13 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي بتلك المتتالية التصحيحية عند 196.06 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد