شكرا لقرائتكم خبر عن المباني يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المباني (MABANEE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 6.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 648.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 700.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 648.00 ومستوى المقاومة 690.00 .