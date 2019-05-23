شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر مستوى الدعم الحالي 120.98 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 102.97 إلى 139.00) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 120.98 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 116.73 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية الأسبق ذكرها استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 116.73 ومستوى المقاومة 122.00 .