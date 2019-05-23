شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 0.20 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 70.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 78.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 78.00 .

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