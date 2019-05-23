المتكاملة يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 23-05-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الشركة المتكاملة القابضة (INTEGRATED) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.09% بما يعادل -6.00 نقطة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 600.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 500.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 500.00 ومستوى المقاومة 600.00 .

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