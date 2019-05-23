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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتصدر قائمة الأكثر تداولاً – تحليل صباحي - 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 7.85% بما يعادل 0.75 ريال ، ليحاول بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.60 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 11.00 .
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