شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" تكثف حملاتها الخيرية فى رمضان بترميم وتجديد المدارس والمنازل بقرى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحملات تأتى ضمن أنشطة الشركة في المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و"عمار الأرض"

تحت شعار "حاجة بسيطة تعمل فرق كبير" الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت "اورنچ مصر"الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي "مصر الخير" و"عمار الأرض"، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.

وتتضمن الحملة الأولى التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" لتجديد عدد من المدارس في 6 محافظات مصرية هي أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنيا.

وستتكفل "اورنچ مصر" بجميع تكاليف تجديد أثاث المدارس وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة للقيام بجميع مهامها على أكمل وجه، بما في ذلك أجهزة العرض والحاسب الآلي لتوفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب في الفصول المختلفة.

كما تتكفل "اورنچ مصر" بتجديد وتشطيب الواجهات الداخلية والخارجية للمدارس وتوفير زي مدرسي للطلاب بغرض مساعدتهم على الالتحاق بالمدارس والتأقلم فيها دون تحميل أسرهم أي تكاليف.

أما الحملة الثانية، فتتضمن تجديد شامل للمنازل في 4 قرى بصعيد مصر بالتعاون مع مؤسسة "عمار الأرض"، في إطار سعي الشركة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظتي المنيا وبني سويف.

وخلال الحملة ستقوم "اورنچ مصر" بتركيب أسقف المنازل ودهانات الحوائط وتركيب بلاط الأرضيات ودورات المياه وتوصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي.

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وتأتي الحملة ايمانا من اورنچ بمشروع "ستر وغطا" الذي يستهدف حماية العائلات في القرى الفقيرة، والحفاظ عليها آمنة ودافئة داخل منازلها من خلال تركيب وإصلاح وتثبيت أسقف عازلة لعشرات المنازل التي تضم العديد من الأسر.

ويستهدف السقف العازل حماية الأسر من برودة الشتاء وحرارة الصيف وأي مخاطر محتملة أخرى، ويتم تركيبة بصورة تساعد على التخلص من مياه الأمطار دون أن تتراكم على أسطح المنازل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الطقس الأخرى.

وبهذه المناسبة قالت الأستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر "نواصل الشراكة المتميزة مع مؤسسات ذات ثقل في العمل المجتمعي مثل "عمار الأرض" و"مصر الخير" للمساهمة في تحسين حياة المصريين وتغيير حياتهم للأفضل.

واوضحت عبد الودود بان الحملة تأتي استكمالا للحملة الترويجية التي اطلقتها الشركة تحت شعار "حاجة بسيطة تعمل فرق كبير". كما تعرب اورنچ عن تقديرها الكبير للفنانين تامر حسني ونانسي عجرم الذين شاركوا ايمانا منهم بصدق وأهداف الحملة التي تتعدي كونها مجرد حملة اعلانية بل حملة متكاملة تدعم وتشجع روح المشاركة بين المجتمع المصري بجميع فئاته.

وأضافت " أن الحملتين هما مجرد بداية لفعاليات كثيرة قادمة سترعاها "اورنچ مصر" دعماً لجهود الدولة التي بداتها من خلال مبادرتها الوطنية "حياة كريمة" واعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي.



















