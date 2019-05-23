هبوط جديد للدولار

مصراوي تراجع سعر الدولار 5 قروش مرة واحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، في بنكي الأهلي ومصر ليسجل 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع. كما هبط الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش، مقارنة ببداية التعاملات ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع. وتراجع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع. Advertisements وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.86 جنيه للشراء، و16.96 جنيه للبيع. وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي 5 قروش، ليسجل 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع. واستقر سعر...

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