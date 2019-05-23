شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف فى أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.2 مليون ورقة مالية بقيمة 394.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 157 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.76%، والعرب على 10.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.90%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 547 ألف جنيه، 50.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.97 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 17170 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 20 شركات، ولم تتغير مستويات 43 شركة.